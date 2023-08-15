

С 16 августа будет частично ограничено движение по шоссе Чабуа Амиреджиби в Тбилиси

15.08.2023 12:50





На каменистом склоне расположенном вдоль дороги соединяющей районы Ваке и Сабуртало, недалеко от шоссе им. Чабуа Амиреджиби, будет установлена новая сетка для защиты от камнепадов. Об этом сегодня, 15 августа, на заседании правительства Мэрии Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе.



По его словам, на указанном участке ранее были установлены защитные сетки, но на данном этапе в целях безопасности необходимо осуществить новый проект.



«Вчера на каменистом склоне шоссе Чабуа Амиреджиб наблюдался камнепад. На первом этапе были проведены соответствующие работы и опасность полностью устранена. Начнем дополнительные работы», — заявил градоначальник, добавив, что на склоне будут установлены анкеры, что бы «этого больше не повторилось».



«Хотя в упомянутом районе были установлены защитные сетки, для большей безопасности необходим другой проект. Сетка на склоне уже не может выполнять свою защитную функцию. В целях профилактики необходимо установить новую сетку против камнепада и очистить породу. У нас были выездные специалисты, вовлеченные в этот процесс. Первый такой проект мы реализовали на улице Костава, который будет завершен в ближайшие три недели. Аналогичный проект будет реализован на трассе Чабуа-Амиреджиби», — сказал мэр Тбилиси.



Он также отметил, что в связи с плановыми работами с 16 августа на один месяц будет частично ограничено движение по шоссе Чабуа Амиреджиби.



В частности, на участке дороги от тоннеля, ведущего на улицу Сулхана Цинцадзе, до улицы Михеила Тамарашвили работы будут вестись по одной стороне шоссе, при этом можно будет передвигаться по другой полосе.





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