

В Сионском озере нашли тело подростка

15.08.2023 21:49





В Сионском озере найдено тело пропавшего подростка. Об этом сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



Как заявляют в ведомстве, сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в озере Сиони поступило сегодня, после чего к поискам были привлечены спасатели и ныряльщики с главной базы реагирования на чрезвычайные ситуации.





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