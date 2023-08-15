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В Сионском озере нашли тело подростка
15.08.2023 21:49
В Сионском озере найдено тело пропавшего подростка. Об этом сообщают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Как заявляют в ведомстве, сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в озере Сиони поступило сегодня, после чего к поискам были привлечены спасатели и ныряльщики с главной базы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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