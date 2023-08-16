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С 1 июня по 23 июля в Грузии утонули 22 человека
16.08.2023 11:07
За два летних месяца этого года, в частности, в период с 1 июня по 23 июля, в масштабе страны в воде утонули 22 человека, в том числе 9 несовершеннолетних. Об этом сообщили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД на основании запроса публичной информации.
По их данным, за указанный период в море утонули 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, в реках - 12 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, в озерах - 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, и 1 несовершеннолетний утонул в бассейне.
Что касается статистики людей, спасенных в море, реке, озере, бассейне, по данным Службы управления чрезвычайными ситуациями, в период с 1 июня по 23 июля спасены 67 человек.
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