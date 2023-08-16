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Идентифицированы 23 из 26 погибших в результате стихии
16.08.2023 12:25
В Шови продолжаются поисковые работы. На данный момент в зоне стихии ищут 7 пропавших граждан.
Как заявляет государственный поверенный Рачи-Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе, на данный момент в зоне стихии найдены тела 26 человек, 23 из них идентифицированы.
«Из 33 пропавших граждан к настоящему времени обнаружены тела 26-и. Продолжаются поиски 7 пропавших граждан. Идентифицированы 23 погибших. Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока будет хоть небольшой теоретический шанс найти граждан», — заявил Маргвелидзе.
Напомним, 3 августа в Шови сошел оползень.
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