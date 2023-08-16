

Идентифицированы 23 из 26 погибших в результате стихии

16.08.2023 12:25





В Шови продолжаются поисковые работы. На данный момент в зоне стихии ищут 7 пропавших граждан.



Как заявляет государственный поверенный Рачи-Лечхуми - Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе, на данный момент в зоне стихии найдены тела 26 человек, 23 из них идентифицированы.



«Из 33 пропавших граждан к настоящему времени обнаружены тела 26-и. Продолжаются поиски 7 пропавших граждан. Идентифицированы 23 погибших. Поисковые работы будут продолжаться до тех пор, пока будет хоть небольшой теоретический шанс найти граждан», — заявил Маргвелидзе.



Напомним, 3 августа в Шови сошел оползень.





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