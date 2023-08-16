

В Батуми на мужчину наехал катер

16.08.2023 20:39





В Батуми на мужчину, который купался в море, наехал катер. Это произошло на территории т.н. пляжа Пищевик.



Как рассказал очевидец изданию Batumelebi, мужчину вытащили из моря в бессознательном состоянии. В районе головы у него была рана.



По информации Batumelebi, пострадавшего доставила в больницу бригада Скорой помощи. Судя по фотографиям, на место также прибыла полиция.



Информацию о состоянии пострадавшего Batumelebi пытались уточнить в полиции, в Службе по чрезвычайным ситуациям и Скорой помощи.



В случае получения ответа материал будет обновлен.





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