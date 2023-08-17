

В ДТП в Гурджаанском муниципалитете погибли трое членов одной семьи

17.08.2023 14:54





Трое членов одной семьи стали жертвами аварии в Гурджаанском муниципалитете. ДТП произошло в селе Ахашени поздно ночью.



Погибли мать, отец и их 4-летний ребенок. По словам местных жителей, молодой человек ехал домой с женой и двумя маленькими детьми на автомобиле и врезался в трактор. Машина при этом перевернулась.



Столкновение оказалось настолько сильным, что муж с женой и их 4-летний сын погибли на месте, а второй подросток помещен в больницу.



В связи со случившимся идет следствие.





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