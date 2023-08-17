|
|
|
В ДТП в Гурджаанском муниципалитете погибли трое членов одной семьи
17.08.2023 14:54
Трое членов одной семьи стали жертвами аварии в Гурджаанском муниципалитете. ДТП произошло в селе Ахашени поздно ночью.
Погибли мать, отец и их 4-летний ребенок. По словам местных жителей, молодой человек ехал домой с женой и двумя маленькими детьми на автомобиле и врезался в трактор. Машина при этом перевернулась.
Столкновение оказалось настолько сильным, что муж с женой и их 4-летний сын погибли на месте, а второй подросток помещен в больницу.
В связи со случившимся идет следствие.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна