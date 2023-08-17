

Мэрия Тбилиси сделала заявление в связи с обрушением фрагмента скалы

17.08.2023 18:09





«В Тбилиси в районе Ксанской улицы сегодня на участок железной дороги обрушился фрагмент скалы, что является первым случаем на указанном участке», — говорится в заявлении мэрии.



Как говорится в заявлении, до сих пор в этом районе не наблюдалось камнепадов.



«Соответственно, ни в мэрию Тбилиси, ни в администрацию Надзаладевского района не поступало заявление от населения по поводу проблемы обрушения каменной массы. Еще раз повторяем: информация, распространенная рядом СМИ, якобы муниципалитет не реагировал на неоднократные обращения населения, является ложью. С полной ответственностью заявляем, что в мэрии Тбилиси не зарегистрировано ни одного обращения по проблеме обрушения каменной массы в указанной местности. Распространенная в СМИ информация о том, что камнепад вызван продолжающимися стройками, также является ложью. Строительных объектов в указанном районе нет, ближайшая стройка находится в нескольких сотнях метров. Призываем представителей СМИ уточнять с пресс-службой мэрии любые факты, связанные с мэрией Тбилиси,» — говорится в заявлении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





