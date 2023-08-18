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В Казбеги река вышла из берегов, вызвав сход селя
18.08.2023 15:14
В Казбеги в результате сильных дождей река вышла из берегов, вызвав сход селя. Был затоплен определенный участок, в том числе в районе сел Гергети и Таргмани, включая близлежащую дорогу.
Об этом сообщают в Мэрии Казбегского муниципалитета.
По данным пресс-службы мэрии и Службы управления по чрезвычайным ситуациям, в результате схода селя никто не пострадал. Информации о повреждениях инфраструктуры или жилых домов, кроме затопленной дороги, не поступало. По сообщению мэрии, вчера поздно вечером дорога была расчищена.
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