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Поиски пропавших в результате стихийного бедствия ведутся на территорях Онского и Амбролаурского муниципалитетов
21.08.2023 13:31
По заявлению заместителя мэра муниципалитета Они Левана Шеразадашвили, поиски 5 граждан в зоне бедствия в Шови продолжаются.
По его словам, поисковые работы ведутся как на территории как на территории Онского, так и Амбролаурского муниципалитетов.
«К этому времени обнаружено 28 тел погибших. Ведутся поиски 5 пропавших граждан. Также хочу вам сообщить, что сегодня трое погибших будут перевезены из кутаисской прокуратуры в село Лагванта, а завтра, 28 августа, Темур Чарквиани, Дмитрий Пирцхалава и Николоз Чаладзе будут похоронены на родовом кладбище.
Поисковые работы ведутся на 36 локациях. Как известно, периметр увеличен и поисковые работы ведутся как на территории Онского, так и Амбролаурского муниципалитетов», - заявил Леван Шеразадашвили.
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