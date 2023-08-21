

Поиски пропавших в результате стихийного бедствия ведутся на территорях Онского и Амбролаурского муниципалитетов

21.08.2023 13:31





По заявлению заместителя мэра муниципалитета Они Левана Шеразадашвили, поиски 5 граждан в зоне бедствия в Шови продолжаются.



По его словам, поисковые работы ведутся как на территории как на территории Онского, так и Амбролаурского муниципалитетов.



«К этому времени обнаружено 28 тел погибших. Ведутся поиски 5 пропавших граждан. Также хочу вам сообщить, что сегодня трое погибших будут перевезены из кутаисской прокуратуры в село Лагванта, а завтра, 28 августа, Темур Чарквиани, Дмитрий Пирцхалава и Николоз Чаладзе будут похоронены на родовом кладбище.



Поисковые работы ведутся на 36 локациях. Как известно, периметр увеличен и поисковые работы ведутся как на территории Онского, так и Амбролаурского муниципалитетов», - заявил Леван Шеразадашвили.





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