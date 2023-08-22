

Качество воды Черного моря в пределах нормы - Агентство

22.08.2023 11:33





По информации Национального агентства охраны окружающей среды, проведен очередной мониторинг качества воды Черного моря.



Согласно результатам мониторинга, качество воды Черного моря находится в пределах нормы.



«5 и 9 августа Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства провело очередной мониторинг качества воды Черного моря. По результатам мониторинга, качество воды Черного моря находится в пределах нормы. В ходе исследований были определены химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, суммы нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и другие физико-химические показатели.



Национальное агентство охраны окружающей среды проводит мониторинг качества воды Черного моря каждые 10 дней на девяти станциях. С 10 июля к числу станций добавились три точки на территории Анаклия-Ганмухури. Во взятых пробах определены значения 59 параметров. Пробы направляются на анализ в аккредитованную лабораторию анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства охраны окружающей среды, которая оснащена высокоточным аналитическим оборудованием и полностью соответствует современным требованиям и стандартам», — говорится в информации.







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