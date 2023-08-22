

Двое задержаны по факту реализации опасной для здоровья человека продукции

22.08.2023 12:18





Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии, в координации с представителями Таможенного департамента Налоговой службы, привлекли к ответственности двух человек по факту реализации опасной для здоровья человека продукции и внесения ложных данных в таможенную декларацию.



По сообщению Следственной службы, обвиняемые перебивали на шоколадках наклейки с истекшим сроком годности и сдавали продукцию в торговые сети. Старый шоколад содержал опасные для здоровья микроорганизмы.



Кроме вышеизложенного, следствием установлено, что обвиняемые, путем внесения ложных данных в таможенную декларацию, осуществили ввоз на территорию Грузии незадекларированных продовольственных товаров различных наименований на сумму 85 000 лари, которые также были изъяты в результате следственных действий.



За данные незаконные действия обвиняемым грозит наказание в соответствии со статьями 198 и 214 УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 11 лет», — говорится в информации.







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