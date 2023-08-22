

В зоне стихии в Шови больше не осталось необработанной территории - заммэра Онского муниципалитета

22.08.2023 12:38





По заявлению заместителя мэра Онского муниципалитета Левана Шеразадишвили, в зоне стихии в Шови больше не осталось необработанной территории.



По его словам, по просьбе граждан определенная часть земляной массы была обработана повторно.



Также, как отметил заместитель мэра, до сих пор не удалось идентифицировать двоих из найденных 28 погибших.



«Поздно ночью в село Лагванта были доставлены три человека. Из 28 погибших в настоящее время ДНК-исследования проводятся в отношении 2-х. Не осталось больше ни одного квадратного метра, который не был бы обработан. По просьбе граждан определенные места земляной массы были обработаны повторно.



Кроме того, активно идут поисковые работы как на берегах реки Чанчахи, так и на реке Риони, устраиваются острова, формируются русла», - сказал Леван Шеразадишвили.



Следует отметить, что в зоне стихии до сих пор ищут 5 пропавших, 4 из которых - дети.





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