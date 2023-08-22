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Иностранный гражданин выпал из высотки в Батуми


22.08.2023   16:39


Иностранец скончался в Батуми после падения с 26 этажа высотного жилого комплекса "Орби сити", сообщает медиа-центр "Мтавари".

По имеющейся информации, случай произошел во вторник около восьми утра по местному времени.

Когда к месту происшествия подъехала бригада скорой медицинской помощи, мужчина уже был мертв.

Из какой страны был мужчина, не сообщается. На месте работают полиция и эксперт-криминалисты.


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