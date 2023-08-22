

Иностранный гражданин выпал из высотки в Батуми

22.08.2023 16:39





Иностранец скончался в Батуми после падения с 26 этажа высотного жилого комплекса "Орби сити", сообщает медиа-центр "Мтавари".



По имеющейся информации, случай произошел во вторник около восьми утра по местному времени.



Когда к месту происшествия подъехала бригада скорой медицинской помощи, мужчина уже был мертв.



Из какой страны был мужчина, не сообщается. На месте работают полиция и эксперт-криминалисты.





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