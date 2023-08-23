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Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области


23.08.2023   21:18


В Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщает Baza.

Лайнер летел со стороны Подмосковья. По предварительным данным на борту находились 7 пассажиров, все они погибли. На месте падения обнаружены четыре тела.

В МЧС подтвердили, что частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Спасатели проводят поисковые работы.

Росавиация сообщила, что Евгений Пригожин значился среди пассажиров разбившегося джета. Начато расследование катастрофы.

Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Gray Zone утверждает, что самолет был сбит средствами ПВО в Бологовском районе: «Это подтверждают инверсионные следы в небе на одном из видео и непосредственно очевидцы».


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