

Увеличился перечень лекарств, на которые распространяется референтная цена

24.08.2023 11:28









По их же данным, к существующим хроническим и онкологическим препаратам были добавлены антигипертензивные, антикоагулянтные, антигистаминные препараты, антибиотики, действующие на желудочно-кишечный тракт, обезболивающие и противовоспалительные лекарства.



«До конца года данный механизм ценообразования распространится на до 7 000 медикаментов, в результате чего будут полностью охвачены медикаменты, находящиеся в активном обращении на фармацевтическом рынке.



Цель реформы – обеспечить максимальную доступность медикаментов для граждан. В результате изменения цена фармацевтической продукции снизится в среднем на 40%.



Информация о перечне лекарств и максимальном пределе цен доступна на указанной странице: Перечень лекарств, на которые распространяется референтная цена, увеличился. Верхняя граница цены определена всего более чем на 2300 медикаментов. Информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.По их же данным, к существующим хроническим и онкологическим препаратам были добавлены антигипертензивные, антикоагулянтные, антигистаминные препараты, антибиотики, действующие на желудочно-кишечный тракт, обезболивающие и противовоспалительные лекарства.«До конца года данный механизм ценообразования распространится на до 7 000 медикаментов, в результате чего будут полностью охвачены медикаменты, находящиеся в активном обращении на фармацевтическом рынке.Цель реформы – обеспечить максимальную доступность медикаментов для граждан. В результате изменения цена фармацевтической продукции снизится в среднем на 40%.Информация о перечне лекарств и максимальном пределе цен доступна на указанной странице: https://referenceprice.moh.gov.ge/ui/#/main », – отмечается в информации.





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