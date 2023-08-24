Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Увеличился перечень лекарств, на которые распространяется референтная цена


24.08.2023   11:28


Перечень лекарств, на которые распространяется референтная цена, увеличился. Верхняя граница цены определена всего более чем на 2300 медикаментов. Информацию об этом распространяет Министерство здравоохранения Грузии.

По их же данным, к существующим хроническим и онкологическим препаратам были добавлены антигипертензивные, антикоагулянтные, антигистаминные препараты, антибиотики, действующие на желудочно-кишечный тракт, обезболивающие и противовоспалительные лекарства.

«До конца года данный механизм ценообразования распространится на до 7 000 медикаментов, в результате чего будут полностью охвачены медикаменты, находящиеся в активном обращении на фармацевтическом рынке.

Цель реформы – обеспечить максимальную доступность медикаментов для граждан. В результате изменения цена фармацевтической продукции снизится в среднем на 40%.

Информация о перечне лекарств и максимальном пределе цен доступна на указанной странице: https://referenceprice.moh.gov.ge/ui/#/main», – отмечается в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна