

Компания «Никора» признала, что в продаваемых ими котлетах содежалась бактерия сальмонеллы

25.08.2023 12:02





Компания «Никора» подтверждает факт отравления 8 человек готовыми продуктами, купленными в сети супермаркетов, однако компания винит в произошедшем поставщика:



«С поступлением информации, мы сразу же выполнили все указания агентства (Национальное агентство продовольствия), активно с ними сотрудничаем, установили причину – куриное филе «Грако», которое использовалось при производстве котлет, их нам поставила компания «Джео Дистрибуция».



Разумеется, мы проинформировали упомянутую компанию о случившемся и сразу же сняли с продажи эту партию», — говорится в сообщении компании.



Бактерии сальмонеллы были обнаружены в котлетах по-киевски, продаваемых в тбилисской сети «Никора Трейд», в отделе готовых блюд, сообщило Национальное агентство продовольствия.



Проверка была проведена после сообщения центра по контролю заболеваний о пищевом отравлении восьми человек, у всех был подтвержден сальмонеллез.



Производство готовых блюд АО «Никора Трейд» в Тбилиси оштрафовано, производственный процесс был временно приостановлен. Изъято и уничтожено 22 кг «котлет по-киевски», 100 килограммов других продуктов и 20 кг куриного филе, в котором был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.



Под управлением «Никора Трейд» находятся сеть супермаркетов «Никора», «Либре» и «Нугеши». При этом у супермаркета «Никора» международный сертификат по управлению качеством и безопасностью пищевых продуктов.



SOVA

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