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Население Местия предупредили о проведении буровзрывных работ


25.08.2023   13:29


Мэрия муниципалитета Местия распространила заявление, указав, что в рамках подготовительных работ к строительству и эксплуатации «Мулхура ГЭС» ведутся разведывательные буровзрывные работы, из-за чего шум будет продолжаться еще некоторое время.

Как сообщили в ведомстве, на встречах 20-21 июля, местное население было максимально проинформировано о процессах связанных со строительством указанной ГЭС.

Как сообщается мощность ГЭС составит 45 мегаватт. Согласно плану, проект строительства и эксплуатации ГЭС будет осуществлять компания «Ай Джи Энерджи».


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