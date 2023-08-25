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Население Местия предупредили о проведении буровзрывных работ
25.08.2023 13:29
Мэрия муниципалитета Местия распространила заявление, указав, что в рамках подготовительных работ к строительству и эксплуатации «Мулхура ГЭС» ведутся разведывательные буровзрывные работы, из-за чего шум будет продолжаться еще некоторое время.
Как сообщили в ведомстве, на встречах 20-21 июля, местное население было максимально проинформировано о процессах связанных со строительством указанной ГЭС.
Как сообщается мощность ГЭС составит 45 мегаватт. Согласно плану, проект строительства и эксплуатации ГЭС будет осуществлять компания «Ай Джи Энерджи».
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