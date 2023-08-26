

МВД Грузии обновило автопарк патрульной полиции

26.08.2023 13:04





Автопарк Департамента патрульной полиции МВД Грузии пополнился 130 новыми автомобилями Renault и Skoda.



Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе осмотрел новые автомобили и ознакомился с их техническими характеристиками.



Автомобили будут распределены по разным регионам Грузии.



В число новых автомобилей входят внедорожники, предназначенные для горных регионов.



Обновления автопарка повысит эффективность полиции и создаст более качественные и комфортные условия работы для личного состава.



Обновление и улучшение полицейской инфраструктуры и оборудования будет продолжаться и в будущем.











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