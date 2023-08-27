

Обрушение грунтовой массы причинило ущерб центральной магистрали - Заммэра муниципалитета Они

27.08.2023 14:56





Первый заместитель мэра муниципалитета Они Георгий Нодаришвили заявил, что обрушение грунтовой массы в селе Зудал причинило ущерб участку центральной автомагистрали. По его словам, дорога будет восстановлена.



«На 107-м километре дороги Кутаиси-Алпана-Мамисони ведется строительство мостового перехода. Такая опасность во время проведения работ была ожидаема. Были предусмотрены все меры для того, чтобы никто из строителей не пострадал. Самое главное, что никто не пострадал. Дорога открыта для легковых автомобилей. На этом этапе опасности рецидива нет. Теперь дорога будет восстановлена, поэтому проблем больше не будет», — заявил Георгий Нодаришвили.



В Департаменте автомобильных дорог также подтвердили информацию об обрушении грунта во время ведущихся работ на дороге, соединяющей Кутаиси (Чома)-Алпана-перевал Мамисони и Сачхере-Рача.



Кроме того, по словам представителя строительной компании «Ареа ​​Конкрет Групп», при строительстве дороги, как и ожидалось, обвалились истощенные грунтовые массы, а проезжая часть дороги была сокращена с максимальным учетом мер безопасности.







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