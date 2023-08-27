

Возле Шиомгвимского монастыря обрушилась часть скалы

27.08.2023 18:25





Возле Шиомгвимского монастыря обрушилась часть скалы. Соответствующие кадры распространяются в соцсети. В результате случившегося никто не пострадал



Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.



По его словам, он разговаривал с настоятелем монастыря, который отметил, что каждый год происходит небольшой обвал, поскольку скала выветрена.



«Инцидент произошел в отдалении от Шиомгвимского монастыря. Каждый год происходит небольшой обвал, скала выветрена, в этом году было немного больше. В результате случившегося никто не пострадал», - отмечает Джагмаидзе.







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