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Возле Шиомгвимского монастыря обрушилась часть скалы
27.08.2023 18:25
Возле Шиомгвимского монастыря обрушилась часть скалы. Соответствующие кадры распространяются в соцсети. В результате случившегося никто не пострадал
Об этом сообщил руководитель службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.
По его словам, он разговаривал с настоятелем монастыря, который отметил, что каждый год происходит небольшой обвал, поскольку скала выветрена.
«Инцидент произошел в отдалении от Шиомгвимского монастыря. Каждый год происходит небольшой обвал, скала выветрена, в этом году было немного больше. В результате случившегося никто не пострадал», - отмечает Джагмаидзе.
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