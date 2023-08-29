

На перевале Рикоти больше нет заторов — Департамент автодорог

29.08.2023 13:59





Как говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии на перевале Рикоти, соединяющем Западную и Восточную Грузию, на данный момент заторы не наблюдаются.



В Департаменте автодорог заявляют, что сегодня, 29 августа, на перевале не вводились никакие ограничения на передвижение автомобилей.



Следует отметить, что сегодня утром граждане публиковали в Facebook сообщения о заторе на перевале Рикоти.





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