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На перевале Рикоти больше нет заторов — Департамент автодорог
29.08.2023 13:59
Как говорится в заявлении Департамента автомобильных дорог Грузии на перевале Рикоти, соединяющем Западную и Восточную Грузию, на данный момент заторы не наблюдаются.
В Департаменте автодорог заявляют, что сегодня, 29 августа, на перевале не вводились никакие ограничения на передвижение автомобилей.
Следует отметить, что сегодня утром граждане публиковали в Facebook сообщения о заторе на перевале Рикоти.
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