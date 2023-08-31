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В зоне стихии в Шови до сих пор ищут двух пропавших несовершеннолетних
31.08.2023 13:24
По заявлению заместителя мэра Они Левана Шеразадишвили, в зоне стихии в Шови до сих пор ищут двух пропавших несовершеннолетних. Как он сообщил журналистам, работы продолжатся до тех пор, пока будет хоть небольшой шанс, что тела найдут.
«Поисковые работы в интенсивном режиме идут как в зоне стихии, так и в руслах рек Чанчахи и Риони. Также работы ведутся на территории ГуматГЭС. Пока есть хотя бы небольшой шанс, что тела будут найдены, работы будут продолжаться», - сказал Леван Шеразадишвили.
Для справки, на сегодняшний день в Раче найдены тела 31 погибшего, 2 человек ищут.
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