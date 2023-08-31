

В селе Квемо Никози обнаружена гробница времен среднего этапа бронзового века

31.08.2023 14:18





В результате двухлетних археологических раскопок, в селе Квемо Никози обнаружена гробница курганного типа XVIII-XVII веков до н.э.



Как заявляют археологи, находка уникальна тем, что в регионе Шида-Картли впервые обнаружено столь масштабное захоронение среднего этапа бронзового века с почти 4000-летней историей.



По мнению археологов, гробница, предположительно, принадлежала видному члену племени, возможно, вождю. На это указывают вещи, найденные в захоронении.



В результате раскопок археологи нашли две бычьи головы, обгоревшие останки четырехколесной колесницы и различные глиняные сосуды. В сосуде должны были находиться различные продукты, которые подносили умершему с ритуальной целью. Археологи предполагают, что рядом с колесницей должны находиться кости умершего.



Археологическими раскопками руководит сотрудник Горийского университета и Национального музея археолог Георгий Мимдиашили, в них также участвуют студенты Горийского университета.



Проект был осуществлен на базе Горийского государственного университета в два этапа и финансировался Министерством культуры и мэрией Гори.





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