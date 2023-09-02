

Жертвами автоаварии на дороге Кобулети-Батуми стали три человека

02.09.2023 18:42





В результате ДТП на дороге, связывающей Кобулети и Батуми, погибли три человека.



По информации местных жителей, погибшие были гражданами Турции, которые находились в легковом автомобиле.



По их словам, при ДТП столкнулись легковой и грузовой автомобиль.



В связи с происшествием на месте были мобилизованы бригада скорой медицинской помощи и правоохранители. Ведется расследование.





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