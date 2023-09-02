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Жертвами автоаварии на дороге Кобулети-Батуми стали три человека


02.09.2023   18:42


В результате ДТП на дороге, связывающей Кобулети и Батуми, погибли три человека.

По информации местных жителей, погибшие были гражданами Турции, которые находились в легковом автомобиле.

По их словам, при ДТП столкнулись легковой и грузовой автомобиль.

В связи с происшествием на месте были мобилизованы бригада скорой медицинской помощи и правоохранители. Ведется расследование.


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