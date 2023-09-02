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Стихия причинила ущерб нескольким селам Ахметского муниципалитета региона Кахети
02.09.2023 20:16
В результате стихии пострадало несколько сел Ахметского муниципалитета.
Сильный ветер и град повредили сельскохозяйственные угодья, виноградники и приусадебные участки в Маграани, Фичховани и Аргохи. Ветер повалил опоры электропередач и деревья.
Как сообщил Первому каналу Грузии мэр Ахметского муниципалитета Алексий Пицхелаури, с завтрашнего дня соответствующая комиссия приступит к подсчёту ущерба, причиненного стихийным бедствием.
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