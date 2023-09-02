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Стихия причинила ущерб нескольким селам Ахметского муниципалитета региона Кахети


02.09.2023   20:16


В результате стихии пострадало несколько сел Ахметского муниципалитета.

Сильный ветер и град повредили сельскохозяйственные угодья, виноградники и приусадебные участки в Маграани, Фичховани и Аргохи. Ветер повалил опоры электропередач и деревья.

Как сообщил Первому каналу Грузии мэр Ахметского муниципалитета Алексий Пицхелаури, с завтрашнего дня соответствующая комиссия приступит к подсчёту ущерба, причиненного стихийным бедствием.


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