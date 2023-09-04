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Следственная служба выявила предполагаемый преступный колл-центр в Тбилиси
04.09.2023 12:13
Следственная служба Минфина Грузии выявила в Тбилиси предполагаемый т.н преступный колл-центр.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками Следственной службы Министерства финансов Грузии, 1 сентября этого года в Тбилиси был выявлен предполагаемый т.н преступный колл-центр, который осуществлял подозрительную деятельность с участием до 20 сотрудников офиса. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в офисе, было изъято большое количество электронных устройств, носителей информации, в том числе компьютерной техники. Также были арестованы банковские счета и недвижимость руководителей «колл-центра».
Следствие ведется по 180-й, 194-й и 218-й статьям УК Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от шести до девяти лет», — говорится в информации Следственной службы.
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