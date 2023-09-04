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Представитель мэра Кобулети избил продавщицу магазина


04.09.2023   16:50


Представитель мэра Кобулети Джаба Стамболишвили побил продавщицу магазина расположенного в селе Легва Кобулетского муниципалитета.

Данную информацию изданию «Batumelebi» подтвердили в Мэрии города Кобулети.

«Он был задержан за избиение женщины и на данный момент отпущен под залог. Предположительно, представитель мэра находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время Джаба Стамболишвили уволен с должности представителя мэра», — сообщили в пресс-службе Кобулетского Кобулети.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 сентября.


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