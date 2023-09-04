

Представитель мэра Кобулети избил продавщицу магазина

04.09.2023 16:50





Представитель мэра Кобулети Джаба Стамболишвили побил продавщицу магазина расположенного в селе Легва Кобулетского муниципалитета.



Данную информацию изданию «Batumelebi» подтвердили в Мэрии города Кобулети.



«Он был задержан за избиение женщины и на данный момент отпущен под залог. Предположительно, представитель мэра находился в состоянии алкогольного опьянения.



В настоящее время Джаба Стамболишвили уволен с должности представителя мэра», — сообщили в пресс-службе Кобулетского Кобулети.



По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 сентября.





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