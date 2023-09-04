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Представитель мэра Кобулети избил продавщицу магазина
04.09.2023 16:50
Представитель мэра Кобулети Джаба Стамболишвили побил продавщицу магазина расположенного в селе Легва Кобулетского муниципалитета.
Данную информацию изданию «Batumelebi» подтвердили в Мэрии города Кобулети.
«Он был задержан за избиение женщины и на данный момент отпущен под залог. Предположительно, представитель мэра находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время Джаба Стамболишвили уволен с должности представителя мэра», — сообщили в пресс-службе Кобулетского Кобулети.
По данным пресс-службы, инцидент произошел 1 сентября.
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