

После стихии в различных селах Гурии спасатели ищут трех человек

08.09.2023 11:27





После стихии в различных селах Гурии ищут 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.



«Из регионов Гурия и Аджария Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД из центра 112 поступило более 100 сообщений.



В результате сильных осадков затоплены жилые дома, сломаны деревья, обрушились земляные массы, несколько сел Гурии оказались отрезанными от внешнего мира.



Представители соответствующих подразделений МВД мобилизованы в местах стихии и проводят необходимые мероприятия в пределах своей компетенции.



На данном этапе в разных селах Гурии идут поисковые мероприятия в отношении 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.



Группы пожарных-спасателей полностью мобилизованы, проводятся соответствующие работы, на все сообщения поэтапно осуществляется реагирование», - говорится в информации.





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