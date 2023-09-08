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После стихии в различных селах Гурии спасатели ищут трех человек


08.09.2023   11:27


После стихии в различных селах Гурии ищут 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.

«Из регионов Гурия и Аджария Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД из центра 112 поступило более 100 сообщений.

В результате сильных осадков затоплены жилые дома, сломаны деревья, обрушились земляные массы, несколько сел Гурии оказались отрезанными от внешнего мира.

Представители соответствующих подразделений МВД мобилизованы в местах стихии и проводят необходимые мероприятия в пределах своей компетенции.

На данном этапе в разных селах Гурии идут поисковые мероприятия в отношении 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.

Группы пожарных-спасателей полностью мобилизованы, проводятся соответствующие работы, на все сообщения поэтапно осуществляется реагирование», - говорится в информации.


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