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Центральная дорога Самтредиа-Ланчхути-Григолети затоплена — движение остановлено
08.09.2023 11:59
Центральная трасса Самтредиа-Ланчхути-Григолети оказалась затоплена из-за разлива реки Леса, из-за чего на этом участке остановлено движение в направлении Аджарии и наоборот.
По информации Департамента автомобильных дорог, на данный момент из Уреки можно проехать по дороге Поти-Сенаки.
«Как только уровень воды на указанных участках снизится, немедленно начнутся работы по очистке, чтобы движение транспорта можно было восстановить в кратчайшие сроки», — говорят в Департаменте автомобильных дорог.
Сильный ливень вызвал наводнения и оползни в Гурии. Оползень разрушил несколько домов в селах общины Чочхати. Продолжается поиск 3 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.
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