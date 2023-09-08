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В селе Джумати найдено тело одного несовершеннолетнего - МВД
08.09.2023 13:27
В селе Джумати найдено тело одного несовершеннолетнего, продолжаются поиски двух пропавших лиц, - об этом сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, из-за обильных осадков в Гурии русла рек разлились, сошли оползни, повреждены жилые дома, мосты и дороги, ведущие к селам.
По их информации, на местах стихии находятся представители различных подразделений МВД, мобилизована соответствующая техника и работы ведутся в активном режиме.
«Мы призываем население региона воздержаться от передвижения и подчиняться указаниям представителей МВД, находящихся на месте.
На данный момент в рамках поисков спасателями в селе Джумати обнаружено тело одного несовершеннолетнего, поисковые работы в отношении 2 пропавших продолжаются.
В целях безопасности центром управления общественной безопасностью МВД 112 рассылаются предупредительные сообщения гражданам, находящимся на прилегающей территории региона Гурия», - говорится в информации.
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