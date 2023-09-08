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В зоне стихии в Озургети найдено тело 80-летней женщины


08.09.2023   15:22


В результате поисковых работ в Озургетском муниципалитете было найдено тело 80-летней женщины.

По информации местных жителей, дом пожилой женщины в селе Силаури был полностью разрушен оползнем, развившимся прошлой ночью. В момент стихии женщина находилась дома одна.

Для справки, в результате сильного дождя прошлой ночью в Гурии возникли проблемы, повреждена инфраструктура.

Спасатели искали 3 человек, двое из которых уже найдены. Погиб 1 ребенок, еще одного подростка ищут.


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