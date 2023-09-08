|
|
|
В зоне стихии в Озургети найдено тело 80-летней женщины
08.09.2023 15:22
В результате поисковых работ в Озургетском муниципалитете было найдено тело 80-летней женщины.
По информации местных жителей, дом пожилой женщины в селе Силаури был полностью разрушен оползнем, развившимся прошлой ночью. В момент стихии женщина находилась дома одна.
Для справки, в результате сильного дождя прошлой ночью в Гурии возникли проблемы, повреждена инфраструктура.
Спасатели искали 3 человек, двое из которых уже найдены. Погиб 1 ребенок, еще одного подростка ищут.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна