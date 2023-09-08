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В Гурии временно запрещено движение на двух участках автодорог


08.09.2023   16:28


«Из-за обильных дождей в Гурии и разлива рек временно запрещено движение на двух участках международных и внутренних автодорог», — сообщает Департамент автомобильных дорог.

По данным ведомства, движение запрещено на отдельных участках автодорог Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити и Самтредия-Ланчхути-Григолети.

Как отмечается в информации ведомства, работы по очистке дорог начнутся, как только уровень воды на реках снизится.

«Чтобы восстановить движение в кратчайшие сроки, работы по очистке дорог начнутся, как только уровень воды снизится. До восстановления движения автотранспорт будет двигаться по трассе международного значения Сенаки-Поти-Сарпи», — говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.


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