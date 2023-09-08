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Улицы в Рустави затоплены в результате сильного дождя
08.09.2023 19:24
Сильный дождь создал проблемы в Рустави. Улицы Леонидзе-Мешхишвили были затоплены в результате сильного дождя.
Невозможно перемещаться по нескольким участкам.
В результате дождя были затоплены коммерческие помещения и подвалы. Вода также повредила автомобили.
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