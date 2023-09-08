

Улицы в Рустави затоплены в результате сильного дождя

08.09.2023 19:24





Сильный дождь создал проблемы в Рустави. Улицы Леонидзе-Мешхишвили были затоплены в результате сильного дождя.



Невозможно перемещаться по нескольким участкам.



В результате дождя были затоплены коммерческие помещения и подвалы. Вода также повредила автомобили.







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