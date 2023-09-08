

МВД: В зоне стихии в Гурии обнаружено третье тело

08.09.2023 21:59





Пожарные-спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД обнаружили третье тело в зоне бедствия в Гурии. Информацию об этом распространяет МВД.



По данным ведомства, на данном этапе около 50 граждан перевезены из зоны бедствия в безопасное место.



«Обнаружено три тела, в том числе двух подростков. Темур Мгебришвили, глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, остается в зоне бедствия и координирует работу штаба по чрезвычайным ситуациям. В регионе Гурия мобилизованы как живая сила, тяжелая техника, плавсредства, так и группа кинологов из соответствующих подразделений МВД. Для наблюдения в зоне стихии используются специальные дроны», — говорится в информации МВД.







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