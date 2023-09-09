

Сгорела часть Национального архива, где хранились кинопленки

09.09.2023 12:38





На проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси, на территории у Национального архива произошел пожар.



По данным Национального архива Грузии, загоревшееся здание принадлежало Национальному архиву. Данное здание представляло собой отдельное строение, расположенное во дворе Национального архива.



«Загоревшееся здание принадлежало Национальному архиву Грузии. Оно представляло собой отдельное строение, расположенное во дворе Национального архива, где хранились старые кинопленки на нитрооснове. На другие здания и хранилища огонь не распространился, никто не пострадал. Весь материал, который был на кинопленках, давно оцифрован и хранится в архиве», - сообщили в Национальном архиве Грузии.





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