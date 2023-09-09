|
|
|
Обильные осадки создали проблемы в Зугдиди
09.09.2023 13:01
Обильные осадки создали проблемы в Зугдиди, были затоплены дворы домов и проезжие части.
Особенно сложная ситуация на улицах Месхия, Гамсахурдия, Кутаиси и Свободы.
На нескольких улицах дренажная система не смогла пропустить воду, в результате были затоплены первые этажи жилых домов, повреждена мебель, бытовая техника и вещи.
Представители местной власти ознакомились с ситуацией в нескольких районах города. Работы по откачке воды с первых этажей домов продолжаются.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна