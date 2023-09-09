

Обильные осадки создали проблемы в Зугдиди

09.09.2023 13:01





Обильные осадки создали проблемы в Зугдиди, были затоплены дворы домов и проезжие части.



Особенно сложная ситуация на улицах Месхия, Гамсахурдия, Кутаиси и Свободы.



На нескольких улицах дренажная система не смогла пропустить воду, в результате были затоплены первые этажи жилых домов, повреждена мебель, бытовая техника и вещи.



Представители местной власти ознакомились с ситуацией в нескольких районах города. Работы по откачке воды с первых этажей домов продолжаются.





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