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В Григолети море вынесло на берег тело
09.09.2023 18:15
В Григолети море вынесло на берег останки человека. Случай произошел сегодня утром.
Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По неофициальной информации, тело находилось в море долгое время. Не исключено, что в Черное море оно попало с территории Турции.
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