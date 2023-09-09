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В Григолети море вынесло на берег тело


09.09.2023   18:15


В Григолети море вынесло на берег останки человека. Случай произошел сегодня утром.

Эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По неофициальной информации, тело находилось в море долгое время. Не исключено, что в Черное море оно попало с территории Турции.


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