

В Ланчхутском муниципалитете полностью восстановлено водоснабжение

10.09.2023 12:02





«В Ланчхутском муниципалитете полностью восстановлено водоснабжение, к сожалению, около 1500 абонентам пока не подается природный газ», — заявил заместитель главы Департамента по связям с регионами администрации правительства Мераб Гамкрелидзе.



По его словам, с утра активно ведутся восстановительные работы.



«Оползень повредил много районов. Здесь не идет речь о точечных повреждениях, в некоторых местах прорваны трубы. К этому времени электроэнергией не полностью обеспечиваются четыре села, хотяс утра мы ведем работы чтобы восстановить поврежденные линии электропередач. Из 10 000 абонентов электричество не подается только 1500. Сложная ситуация на территории Чочхати, где продолжаются работы по расчистке.



Около 100 семей переведены в безопасное временное жилье. Есть еще около 100 человек, которые решили по своей воле и своими силами отправиться в другие места, родственникам друзьям и т.д. На данном этапе проходит расчистка центральных дорог, чтобы можно было проехать к внутренним дорогам. Вчера вечером были определены дополнительные места сосредоточения и своевременной локализации оползня. Мы думаем, что к вечеру многие места будут расчищены и можно будет восстановить движение, после чего мы начнем работы по восстановлению мостов», — сказал Гамкрелидзе.





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