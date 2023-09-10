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Из-за оползней в Гурии выселению подлежат 35 семей
10.09.2023 19:31
По словам заместителя начальника департамента геологии Отара Курцикидзе, по состоянию на 9 сентября из-за оползней в Гурии выселению подлежат 35 семей.
По его словам, продолжаются соответствующие исследования и оценка жилых домов, восемь полевых групп Национального агентства охраны окружающей среды распределены в муниципалитетах Озургети и Ланчхути.
«По данным на 9 сентября, оценены жилые дома и приусадебные участки 80 семей. По предварительной оценке, 35 из них подлежат выселению.
Соответствующие исследования продолжаются. Количество оцениваемых жилых домов увеличится. 8 полевых групп Национального агентства охраны окружающей среды распределены в муниципалитетах Озургети и Ланчхути. У нас есть полная координация со Службой по управлению чрезвычайными ситуациями и мы реагируем на все запросы, ситуация оценивается на месте. По каждому из этих жилых домов и приусадебных участков будут подготовлены соответствующие заключения», — заявил Отар Курцикидзе.
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