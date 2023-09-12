

Начато строительство временного моста на поврежденном участке дороги в Западной Грузии

12.09.2023 11:52





По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, на 32-м км автодороги внутрегосударственного значения Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети начались работы по строительству временного моста.



На данном этапе мобилизуются конструкции временного моста и специальная техника.



В параллельном режиме проектная группа работает на поврежденном участке и после их заключения начнутся работы по восстановлению моста. На месте также мобилизована тяжелая техника.



11 сентября на 32-м км автодороги Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети был поврежден мост и проезжая часть дороги, в результате чего было запррещено движение всех видов транспорта.



В период строительства временного моста легковые автомобили будут передвигаться по местной дороге (объездная дорога Букнари-Нагомари), а прицепной и полуприцепной транспорт, грузовые автомобили смогут передвигаться по автомагистрали международного значения Самтредия-Ланчхути-Григолети.







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