

За 17 дней за несоблюдение норм выбросов автомобилей в Грузии оштрафованы 641 человек

22.09.2023 15:20





В период с 4 по 21 сентября за несоблюдение установленной нормы выхлопных газов для автотранспортных средств оштрафован 641 нарушитель, сообщают в Департаменте экологического надзора Грузии.



По информации ведомства больше всего, 303 нарушения, выявлены в Тбилиси, 149 нарушений зафиксировано в Кутаиси, 109 в Батуми и 80 в Рустави. 508 штрафов были выписаны физическим лицам, в 133 случаях сотрудники Департамента экологического надзора оштрафовали юридических лиц.



«За несоблюдение норм, установленных законодательством о выбросах автотранспортных средств, размер первого штрафа для физического лица составляет 100 лари, 300 лари за повторное нарушение, в третий раз нарушители штрафуются на 600 лари. В случае с юридическими лицами штраф составляет 500, 1500 и 3000 лари соответственно. В случае уплаты штрафа в течение 10 дней его сумма будет уменьшена на 20%», — говорится в сообщении Департамента экологического надзора.





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