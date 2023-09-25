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Около 3000 беженцев из Карабаха перебрались в Армению
25.09.2023 11:13
«Около 3000 беженцев из Карабаха прибыли в Армению», — заявили в правительстве Армении. По их сообщению, вчера началась транспортировка граждан в Армению, которые пожелали покинуть Карабах. Первая группа, прибывшая в Армению, состояла из 400 человек.
Вместе с тем, на блокпост на машинах Красного Креста доставили тяжелораненых.
На официальном сайте правительства Армении сообщалось, что к 22:00 24 сентября в Армению прибыло более 1000 беженцев из Карабаха. К 06:00 это число увеличилось примерно до 2900. Людей поставили на учет и оценили их потребности.
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