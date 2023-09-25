

С начала года в Грузии в ДТП погибли 190 человек

25.09.2023 11:32





В Грузии в автомобильных авариях в период с 1 января по 30 июня 2023 года погибли 190 человек, из них шестеро детей, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.



По данным ведомства, за первое полугодие 2023 года в стране произошло 2 580 аварий с тяжкими последствиями, в которых пострадали 3 325 человек.



При этом наибольшее число ДТП приходится на Тбилиси, регионы Имерети, Рача-Лечхуми, Аджария и Квемо Картли. На эти регионы приходится почти 80% всех аварий в Грузии.



А вот по числу ДТП с большим процентом смертельных исходов лидирует столица Грузии, где в 1 276 авариях погибли 34 человека и пострадали 1 485 человек.



Второй проблемный регион по числу аварий со смертельным исходом – Кахети, где в 136 авариях погибли 32 и пострадали 214 человек.



Самый распространенный вид аварий – столкновение с движущимся транспортным средством. В 874 таких авариях погибли 39 и пострадали 1 299 человек. На втором месте – наезд на пешехода. За указанный период в 768 таких авариях погибли 45 и пострадали 778 человек.



Третье место по числу аварий занимают аварии с мотоциклами. В 274 авариях по этой причине погибли три и пострадали 294 человека.



В пятерку самых распространенных аварий входят также столкновение транспортного средства с преградами (19 летальных случаев и 179 пострадавший). Также в равном количестве (по 89 случаев) – перевернувшиеся автомобили (восемь смертей и 148 пострадавших) и столкновение с неподвижным транспортным средством (семь смертей и 134 пострадавших).



Самыми частыми участниками аварий являются легковые машины и мотоциклы. На общественный транспорт приходится меньше всего аварий.



Самой распространенной причиной всех ДТП с тяжелыми последствиями является превышение допустимой скорости. На втором месте – нарушение правил обгона или выезд на встречную полосу, а на третьем – нарушения правил проезда/перехода через зебру.



В пятерку самых распространенных причин аварий также входят несоблюдение дистанции между автомобилями и неправильное выполнение маневра поворота.





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