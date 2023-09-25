

Около 35 тысяч граждан Грузии получили первичные разрешения на жительство в страна-членах Евросоюза в 2022 году

25.09.2023 11:38





Около 35 тысяч граждан Грузии получили первичные разрешения на жительство в страна-членах Евросоюза в 2022 году, следует из данных "Евростата". Побит рекорд 2021 года, когда таких разрешений было выдано чуть более 21 тысячи.



Больше всего видов на жительство гражданам Грузии выдала Польша (15 569), Италия (8 698) и Германия (2 813).



В Польше основная масса видов на жительство выдана по работе (14 784), а, к примеру, в Германии - примерно поровну по работе и по учебе, а также более 600 - по семейным обстоятельствам, следует из данных "Евростата", которые приводят 24 сентября "Новости-Грузия".



Меньше всего видов на жительство гражданам Грузии выдал Люксембург (один), Румыния (три), Кипр (три) и Словения (пять).



Согласно статистике, 2022 год стал рекордным по количеству выданных разрешений. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, кода виды на жительство были выданы более чем 21 тысяче граждан Грузии.





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