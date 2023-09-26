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В Болниси мужчина убил жену и ранил сына
26.09.2023 12:24
В Болниси мужчина убил свою жену и ранил сына. По сообщению местных жителей, убийство совершено с применением холодного оружия.
По имеющейся информации, мужчина после совершения преступления нанес себе повреждения и сейчас помещен в клинику.
Как сообщают в МВД Грузии, расследование случившегося начато по статье 109 прим 11 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство члена семьи, а также по статье 118 УК Грузии – умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью члена семьи.
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