

В Болниси мужчина убил жену и ранил сына

26.09.2023 12:24





В Болниси мужчина убил свою жену и ранил сына. По сообщению местных жителей, убийство совершено с применением холодного оружия.



По имеющейся информации, мужчина после совершения преступления нанес себе повреждения и сейчас помещен в клинику.



Как сообщают в МВД Грузии, расследование случившегося начато по статье 109 прим 11 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство члена семьи, а также по статье 118 УК Грузии – умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью члена семьи.





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