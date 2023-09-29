

В одном из сел Горийского муниципалитета сын убил отца

29.09.2023 11:06





Сотрудники департамента полиции Шида Картли в результате оперативных мероприятий и следственных действий задержалипо факту умышленного убийства члена семьи при отягчающих обстоятельствах А.И 1995 года рождения.



Информацию об этом распространяется МВД Грузии.



По их данным, преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочно.



«Следствием установлено, что обвиняемый на почве взаимной размолвки, в одном из сел Горийского муниципалитета из охотничьего ружья нанес смертельное ранение в область головы своему отцу, У.И. 1956 года рождения, после чего в целях сокрытия преступления перевез тело в на свою дачу в Тбилиси.



В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали обвиняемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления - охотничье ружье. Расследование ведется по факту умышленного убийства члена семьи, по статье 11 прима 109 УК Грузии», - говорится в информации, распространенной ведомством.





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