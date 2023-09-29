

Автомобильная дорога Хуло - Ахалцихе перекрыта оползневой массой

29.09.2023 13:12





На автомобильной дороге, соединяющей высокогорный муниципалитет Хуло с Ахалцихе, вблизи села Диаконидзееби, произошел сход скальной и земляной массы. Жители села сообщают, что дорога перекрыта.





Сход оползня произошел вечером 28 сентября. Согласно информации Batumelebi, в результате происшествия пострадавших нет.



С утра, на месте происшествия, приступили к расчистке дороги, а автомобили передвигаются по объездному пути. Место обрушения скалы находится недалеко от тоннеля крупной гидроэлектростанции «Шуахеви ГЭС».



Компания-оператор ГЭС «Аджарисцкали Джорджия» сообщает, что ее сотрудники постоянно осуществляют мониторинг как тоннеля, так и всех объектов, связанных с работой ГЭС.



— «Обрушение земляной массы у села Диаконидзееби не связано с нашей деятельностью», — заявляют в компании.





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