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В Тбилиси открывается выставка о проблемах экологии
29.09.2023 18:43
29 сентября стартует выставка «Земли невидимых», посвященная влиянию окружающей среды и изменению климата на разные социальные группы.
— «Цель выставки — показать непропорциональное воздействие изменения климата на социальные группы, чья боль редко становится частью политической повестки дня. Основное желание выставки – задуматься о неприметных людях, их существовании и эмоциональном состоянии».
Lands of the Unseen — это коллекция работ, где присутствуют разнообразные инсталляции, картины и работы на полотне. Некоторые работы были созданы художниками и эко-активистами специально для этой выставки.
Выставка демонстрирует перспективы уязвимых групп, оставшихся один на один с изменением климата и фокусируется на экологических кризисах, их связях с изменением климата.
Зал откроется сегодня, в 19:00, а завтра, 30 сентября в рамках выставки пройдет дискуссия «Климатический кризис: в поисках решения» с участием экологов, климатологов и эко-активистов.
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