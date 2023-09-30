

Грузия впервые примет мировой тур по фрирайду

30.09.2023 13:32





Впервые в Грузии пройдет мировой тур по фрирайду, который примет курорт Тетнульди. Грузия вошла в число шести ведущих эксклюзивных стран (Канада, Андорра, Испания, Швейцария, Австрия и Грузия), получивших право на проведение Freeride World Tour. О решении было объявлено на ежегодном мероприятии по фрирайду во Франции.



В мировом турне по фрирайду примут участие 50 ведущих спортсменов (райдеров). Следует подчеркнуть, что Местия стала новым направлением фрирайда в мире, а курорт Тетнульди позиционирует себя как открытие для любителей фрирайда.



Соревнования состоятся в марте 2024 года.



Фрирайд – особый вид зимнего спорта, который предполагает скольжение на снегу по не проложенным трассам, по сложной и гористой местности. Мировой тур охватывает 300 миллионов зрителей, поэтому мероприятие очень важно для развития зимних видов спорта и туризма.



Информацию распространяет Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.







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