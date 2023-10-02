

Выявлены финансовые махинации при восстановлении дороги в Западной Грузии

02.10.2023 15:24





По информации Следственной службы Министерства финансов Грузии, по обвинению в получении обманным путем крупной суммы денег, принадлежащих государству, а также по обвинению в изготовлении и использовании поддельных расчетных документов и злоупотреблении должностными полномочиями, задержаны четыре человека.



«В ходе расследования установлено, что по заказу госоргана, в результате выигрыша в тендере, компания под управлением обвиняемого должна была обеспечить выполнение работ по восстановлению дороги в одном из муниципалитетов Самегрело.



В период 2021-2022 годов обвиняемый в целях получения незаконной материальной выгоды совершил ложные акты о выполненных работах, так называемые формы №2, в которых был увеличен показатель объема выполненных работ, в результате чего, он незаконно получили в общей сложности 330 097 лари», — констатируют в следственном ведомстве.

По информации службы, «в ходе расследования также установлено, что для осуществления контроля за качеством и объемом работ заказчик нанял специалистов, которые, в свою очередь, должным образом не отреагировали на нарушения со стороны компании-подрядчика, что позволило незаконно присвоить государственные средства».



Расследование ведется по статьям 210, 180, 182, 220 и 332 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.



«Принимаются соответствующие меры по возмещению ущерба, причиненного госбюджету», — сообщили в Следственной службе.







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